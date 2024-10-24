Актрису Алену Яковлеву выписали из больницы

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 22 0

В НИИ Склифосовского артистку увезли сразу после спектакля. Врачи подозревали аппендицит.

Актрису Алену Яковлеву выписали из больницы

Фото: Сандурская Софья/ТАСС

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Народную артистку РФ Алену Яковлеву выписали из Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского, куда ее госпитализировали три дня назад. Об этом она рассказала агентству городских новостей «Москва».

«Да, меня выписали из больницы. Буду долечиваться дома», — сообщила актриса.

Госпитализировали артистку сразу после спектакля с подозрением на аппендицит. Вскоре выяснилось, что предварительный диагноз был ошибочным.

«Чувствую себя хорошо. С каждым днем все лучше и лучше. Аппендицит, к счастью, не подтвердился. Врачи поставили другой диагноз», — отмечала она.

Что именно диагностировали врачи, 63-летняя знаменитость решила не говорить.

Алена Яковлева является ведущей актрисой Московского академического театра сатиры. Также она известна по ролям в картинах «Гнездо глухаря», «Склифосовский», «Жизнь одна», «Ради любви я все смогу», «Женский доктор».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что народная артистка РФ Светлана Дружинина рассказала о сообщениях про ухудшение ее состояния.

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