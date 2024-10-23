«Вы с ума сошли!» — Светлана Дружинина о сообщениях про ухудшение ее состояния

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 797 0

Народная артистка РФ Светлана Дружинина отреагировала на слухи про ее здоровье

«Вы с ума сошли!» — Светлана Дружинина о сообщениях про ухудшение ее состояния

Фото: Климентьев Михаил/ТАСС

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Согласно распространившейся информации, у артистки якобы прогрессирует рак.

Народная артистка России, режиссер Светлана Дружинина отреагировала на сообщения про ухудшение состояния ее здоровья. Комментарий она оставила в беседе с 5-tv.ru.

Ранее сегодня в Сети распространилась информация о том, что Дружинина обратилась к медикам за помощью из-за сильных болей в области левой лопатки. После этого врачи провели ей обследование и назначили амбулаторное лечение под наблюдением патронажной службы. Согласно этим сообщениям, у режиссера якобы прогрессирует рак правого легкого.

«Вы что, с ума сошли?!» — отреагировала Дружинина на эту информацию, тем самым опровергнув ее.

В конце августа сообщалось, что Светлану Дружинину госпитализировали в Москве. Врачи забрали режиссера вечером 26-го числа и отвезли в столичную клинику. Причина госпитализации не называлась.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Алена Яковлева опровергла диагноз аппендицита, который был поставлен ей ранее. Артистка надеется скоро выписаться из больницы.

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«Вы с ума сошли!» — Светлана Дружинина о сообщениях про ухудшение ее состояния

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