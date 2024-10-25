Теперь не одна: у гуляющей на вершине пирамиды Хеопса собаки появились друзья

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В Египте собаки забрались на вершину пирамиды Хеопса

Фото, видео: www.globallookpress.com/Claudia Adams; 5-tv.ru

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Животное заметили там несколько дней назад. Пес бегал по блокам и гонял птиц.

История с собакой, которая забралась на пирамиду Хеопса, получила продолжение. Теперь она покоряет вершину не одна, а в компании друзей. На пирамиде заметили уже несколько собак, которые бегают по блокам на огромной высоте.

На прошлой неделе парапланерист заснял, как собака забралась на чудо света. Ролик стал настолько популярным в социальных сетях, что некоторые туроператоры теперь включают знакомство с животным в программу экскурсии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что львице из Ленинградского зоопарка исполнилось 13 лет. В честь праздника именинница получила в подарок новую игрушку.

Таисия — так зовут хищницу — очень любит активные игры. Поэтому выбор опекунов пал на огромную бочку, которую они завернули в крафтовую бумагу, украсили осенними листьями и ягодами.

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