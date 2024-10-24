Львице из Ленинградского зоопарка исполнилось 13 лет

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В честь дня рождения Таисия получила подарок от опекунов.

Фото, видео: Telegram/Ленинградский зоопарк/lenzoopark; 5-tv.ru

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Красавице львице из Ленинградского зоопарка исполнилось 13 лет. В честь праздника именинница получила в подарок новую игрушку.

Таисия — так зовут хищницу — очень любит активные игры. Поэтому выбор опекунов пал на огромную бочку, которую они завернули в крафтовую бумагу, украсили осенними листьями и ягодами.

Правда, первым презент изучил лев Адам. И только после уступил его своей подруге. Подарок ей пришелся по вкусу. Таисия легко расправилась с упаковкой и с удовольствием начала играть с бочкой: катать ее из одного угла клетки в другой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Московский зоопарк переехал белый медведь Терпей. В этом году мишке исполнится 23 года, при том, что продолжительность жизни таких животных не более 30 лет. В таком почтенном возрасте медведю нужны особые условия. Поэтому Терпея отправили в столицу.

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