Прокурор Челябинской области проведет прием в Коркино после беспорядков

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 30 0

Волнения местных жителей произошли на фоне убийства женщины-таксиста.

Прокурор Челябинской области проведет прием в Коркино после беспорядков

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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В администрации Коркинского округа Челябинской области пройдет прием граждан после беспорядков из-за убийства женщины, которая работала таксистом. Двое ее детей лишились матери — им по 11 и 15 лет соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«На вопросы жителей ответят прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер, начальник следственного управления СК РФ по Челябинской области Алексей Колбасин, заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин и уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко», — указано в сообщении.

Вместе с тем власти призвали жителей Коркино не следовать за провокационными призывами к противоправным действиям. В этом городе накануне произошли беспорядки после убийства 40-летней женщины-таксиста.

Власти указали, что тогда на улицы города вышли порядка 150 человек, однако сейчас ситуация стабилизировалась. Она находится на личном контроле губернатора региона Алексея Текслера, а улицы города на данный момент патрулируют правоохранители. При этом все еще продолжается выяснение всех обстоятельств преступления.

Тело женщины-таксиста обнаружили в автомобиле со следами ножевых ранений. Подозреваемый в ее убийстве был задержан, возбуждено уголовное дело. Однако местные жители говорили о том, что якобы видели двух фигурантов дела. Это и стало причиной недовольства людей.

Ранее 5-tv.ru показал на видео, как жители Челябинской области вышли на улицу из-за убийства женщины-таксиста.

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