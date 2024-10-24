Жители Челябинской области вышли на улицу из-за убийства таксистки

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 45 0

Подозреваемый задержан.

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жители города Коркино, Челябинской области вышли на улицы из-за убийства женщины. Об этом проинформировало правительство региона в своем Telegram-канале.

«Для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления в Коркино выехали заместители губернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. Оказывается максимальная помощь и содействие правоохранительным органам. На месте работают сотрудники ГУ МВД по Челябинской области, подразделения сил специального назначения Росгвардии», — гласит сообщение.

Накануне волнений погибла 40-летняя женщина-таксист. Вечером на улице Ватутина в автомобиле было обнаружено ее тело с ножевыми ранениями. Местные жители говорят о том, что видели двух фигурантов дела, но полиция их не задержала. Это и стало причиной выхода на улицы большого количества человек, которые устроили беспорядки. В Telegram-каналах сообщается, что на месте столпотворения людей слышали выстрелы. Задержана большая группа протестующих.

Глава Челябинской области поручил оказать родным погибшей всю необходимую помощь и поддержку. Сотрудники следственного комитета заявили, что виновник задержан, и он один. Вскоре ему будет предъявлено обвинение.

Ранее 5-tv.ru писал том, что В Краснодарском крае мужчина ранил полицейского.

+7° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.74
0.10 104.51
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:48
В Госдуме ратифицировали договор России и КНДР
0:28
Путин: давно назрел вопрос реформирования ООН и МВФ
0:08
Виктория Боня «замахнулась» на покорение Эвереста
23:48
В Москве мигрант до смерти избил историка-икусствоведа Раису Кирсанову
23:28
Жители Челябинской области вышли на улицу из-за убийства таксистки
23:08
Неизвестные обстреляли в Чечне грузовик Росгвардии

Сейчас читают

Пять продуктов, которые после 40 лет сделают вас молодыми
Лукашенко о саммите БРИКС в Казани: «Конец истории доминирования Запада»
В воспитательных целях? На уроке в Нижнем Новгороде показали непристойный фильм
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2