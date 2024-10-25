В России учредили движение участников СВО

Участники специальной военной операции организовали учредительное собрание общественного движения участников СВО «Войсковое братство „Свои“». Торжественная церемония, на которой объявили о старте деятельности организации, состоялась в Центральном доме российской Армии (ЦДРА) в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Важно, что идея создания движения, исходящая от самих участников специальной военной операции, имеет целью объединить современных защитников Отечества и членов их семей для оказания им всесторонней поддержки, вовлечения в военно-патриотическое воспитание молодежи, сохранения и приумножения славных боевых традиций Вооруженных Сил», — подчеркнул замминистра обороны России, генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Он также отметил, что Минобороны окажет всестороннюю поддержку движению. По мнению Горемыкина, организация займет достойное место в числе других ветеранских движений.

«Здесь ваш опыт, ваше объединение, в том числе ветеранских организаций, НКО, общественных организаций, для нас будет необходим. Потому что усиливая наше взаимодействие, мы можем сделать очень многое: для тех, кто будет возвращаться, и для тех ветеранов, кто защищал интересы нашего государства в предыдущие локальные войны и конфликты», — выступила на заседании статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

После соблюдения всех формальностей, участники собрания провели телемост с военнослужащими, которые находятся в зоне СВО и в военных госпиталях.

В завершение Горемыкин наградил медалями отличившихся участников спецоперации, а также ветеранов, которые внесли свой вклад в поддержку действующих военнослужащих.

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