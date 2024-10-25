Минюст РФ внес интернет-портал Astra* в реестр иностранных агентов

Администраторы ресурса выступают против спецоперации и распространяют ложные сведения о действиях российской власти.
Фото: Любимов Андрей/ТАСС
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Интернет-портал Astra* внесен в реестр иностранных агентов. Об этом сообщили на официальном сайте Минюста России.
«Интернет-портал Astra распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Также уточняется, что портал выступал против проведения спецоперации на Украине и распространял в публичном пространстве материалы, связанные с деятельностью иноагентов. Создатель Astra проживает за пределами Российской Федерации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская журналистка и телеведущая Фарида Курбангалеева** обжаловала статус иностранного агента в суде. Против нее возбуждено уголовное дело за распространение ложных сведений о действиях ВС РФ, она объявлена в международный розыск.
* — интернет-портал, выполняющий функцию СМИ-иностранного агента на территории РФ
** — признана иноагентом в РФ, включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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