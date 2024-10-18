Телеведущая Фарида Курбангалеева* обжаловала статус иноагента

Ранее журналистку объявили в международный розыск.
Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey
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Российская журналистка и телеведущая Фарида Курбангалеева* обжаловала статус иностранного агента в суде. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москва.
С 2007 по 2014 года Курбангалеева работала телеведущей на российском федеральном канале, однако после февраля 2022 года она переехала жить в Прагу. В январе 2024 года журналистка завела свой собственный YouTube-канал.
В отношении Курбангалеевой возбудили уголовное дело по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации» и «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации», а 26 июня текущего года она была заочно арестована. Это решение суда журналистка также пыталась оспорить, однако ее жалоба была отклонена.
Не так давно, 9 октября, Курбангалееву объявили в международный розыск.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в международный розыск объявили мультипликатора Павла Мунтяна*.
* — признана иностранным агентом по мнению Минюста России.
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