Предвестник катастроф: в Австралии поймали «рыбу Судного дня»

По легенде, это является плохим знаком для человечества.

В Австралии рыбаки выловили одну из самых редких видов рыб — сельдяного короля, который считается предвестником Судного дня. Об этом сообщает Daily Mail.

В Австралии поймали «рыбу Судного дня». Фото: из открытых источников

По легенде, некие высшие силы отправляют людям «рыбу Судного дня» в качестве предупреждения о некоей серьезной угрозе, причем практически планетарных масштабов. Речь может идти о сильнейших землетрясениях и других катастрофах.

Эта рыба обитает на глубине до одного километра и редко поднимаются на поверхность. Она внесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная из существующих — сельдяной король достигает 11 метров, а его масса — более 270 килограммов.

У «рыбы Судного дня» нет чешуи, тело покрывают гладкие костные бугры, из-за чего она переливается серебром. Питается преимущественно планктоном, а также ракообразными, мелкой рыбой и кальмарами.

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