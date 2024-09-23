Жизнь по Фрейду: какие открытия ученого помогли изменить мир

| Обновлено: |
Матильда Хацекутова
Матильда Хацекутова 42 0

Как Зигмунд Фрейд разработал метод исцеления души под названием психоанализ?

Жизнь по Фрейду: какие открытия ученого помогли изменить мир

Фото: www.globallookpress.com / Scherl

Всемирно известный психоаналитик Зигмунд Фрейд ушел из жизни в прошлом столетии. Но даже спустя 85 лет ученый является самой влиятельной и известной фигурой в истории психологии.

Именно он стал пионером направления, которое ориентируется в первую очередь на самого пациента, а его теории и концепции произвели революцию в понимании человеческого разума и поведения. Целое поколение выдающихся умов пришло в психологию благодаря трудам ученого. Так какие же ключевые открытия сделал Фрейд, и как они изменили мир?

Как Зигмунд Фрейд стал отцом психоанализа

Зигмунд Фрейд (полное имя Зигисмунд Шломо Фройд) родился 6 мая 1856 года в семье торговца тканями в небольшом городе Фрайберг в нынешнем Моравскосилезском крае Чехии, который сейчас носит название Пршибор.

Семья будущего ученого была на грани разорения, и им пришлось перебраться в немецкий Лейпциг, а затем в Вену.

И несмотря на то, что семья жила в нищете, будущему ученому была выделена отдельная комната с керосиновой лампой, хотя остальные домочадцы сидели при свечах.

Благодаря домашней подготовке и таланту обучения Зигмунд сдал вступительные экзамены и был зачислен в гимназию на год раньше.

Молодой человек интересовался литературой и философией, читал Шекспира, Канта, Гегеля, свободно говорил на немецком языке, изучая также греческий и латынь. В гимназии он добился отличных результатов, окончив обучение с отличием.

После этого Зигмунд долгое время не мог определиться, с какой именно профессией стоит связать жизнь. Но выбор пал в сторону медицины.

Читайте также

«Один из эффективных способов»: депрессию начнут лечить электрошоком

В стенах Венского университета он начал изучать анатомию и химию, но наибольший восторг испытывал от лекций по физиологии и психологии, которые впоследствии оказали на него значительное влияние. Именно тогда начали появляться первые идеи для создания направления в глубинной психологии под названием фрейдизм.

Во время обучения Фрейд оказался под влиянием психологических концепций Эрнста Вильгельма фон Брюкке, который в будущем и натолкнул Фрейда на создание теории психодинамики, ставшую основой большинства его идей.

В то время Фрейд проводил все свое время за микроскопом, исследуя строение нервных клеток спинного мозга животных. В течение жизни ученый вспоминал, что время, проведенное в лаборатории, было самым счастливым в его жизни.

Научная деятельность полностью поглотила молодого человека. Спустя год Фрейд успешно сдал выпускные экзамены и получил ученую степень доктора. Чтобы поправить свое трудное финансовое положение, он решил покинуть лабораторию и начал практиковаться в медицине. Так ученый встал на путь главных открытий.

Главные открытия Зигмунда Фрейда

Зигмунд Фрейд внес весомый вклад в развитие психологии благодаря своим открытиям.

Так, именно он ввел термин ДЦП (детский церебральный паралич — Прим. ред.).

Одним из первых исследовал церебральную гемиплегию (полная потеря возможности произвольных движений в ноге и руке с одной стороны тела — Прим. ред.) и нарушения речи у детей.

Также Фрейд разработал концепцию переноса (бессознательное перемещение ранее пережитых чувств и отношений, проявлявшихся к одному лицу, совсем на другое лицо — Прим. ред.). Этот феномен впервые был замечен ученым и впоследствии оказал особое влияние на понимание пациента в процессе психоанализа.

Кроме того, Зигмунд Фрейд стал основоположником:

  • Эдипова комплекса. Так ученый первым в мире стал работать с бессознательным;
  • Инфантильной (детской) сексуальности, благодаря которой удалось сформировать пять стадий психосексуального развития человека;
  • Анализа сновидений, ассоциаций и их интерпретации;
  • Модели структуры личности, включающей ид (базовые инстинкты), эго (личность) и супер-эго (моральные стандарты);
  • Восьми основных защитных стратегий для снижения тревожности;
  • Концепции культуры как системы ограничений и запретов;
  • Утверждения, что травмы, пережитые человеком в прошлом, остаются с ним навсегда. Открыв, таким образом, путь к изучению невроза навязчивых состояний, меланхолии и депрессии.

Влияние фрейдизма на современную психологию

Зигмунд Фрейд умер в зените своей славы в 1939-м. Но он мог бы гордиться тем, что перевернул мир психоанализа своими открытиями, которые продолжают воздействовать и на современную психологию.

Именно этот ученый заложил фундамент для понимания внутренних процессов, оказывающих влияние на человеческое поведение. Его идеи продолжают эволюционировать и интерпретироваться в разных психотерапевтических направлениях, включая юнгианский анализ, эго-психологию, объектные отношения и другие.

Многие термины, предложенные ученым, например, «эдипов комплекс», «бессознательное» и «психоанализ», стали частью обиходного языка и прочно вписались не только в психологическую практику, но и в культурную лексику. А фраза «оговорка по Фрейду» и вовсе ушла в обиход. Но еще в начале XX века ученый описал подобные ошибки и оговорки в одном из своих трудов, связав их с бессознательными желаниями людей.

Читайте также

Сон в руку: почему одни люди помнят ночные видения, а другие — нет

В современном мире исследования ученого находят также доказательства и в нейронауке, которая подтвердила существование бессознательных процессов, которые Фрейд считал основой человеческого поведения.

Что касается терапевтической практики, то методы психоанализа Фрейда, а именно свободные ассоциации и толкование снов, по-прежнему применяются многими психотерапевтами.

Иными словами, Зигмунд Фрейд — фигура, чей вклад в историю психологии невозможно переоценить. До появления его теорий ученые считали недопустимым углубляться в сексуальные аспекты и психологические отношения между мужчинами и женщинами.

Также благодаря психоанализу появилось понимание многих сложных заболеваний, корни которых находятся в бессознательном и проявляются в физических болезнях, таких как бронхиальная астма, онкология и дерматиты. Без понимания бессознательного люди по-прежнему могли бы верить, что их существование определяется судьбой и кармой, а сны рассматривались бы как предсказания.

Именно Зигмунд Фрейд стал первопроходцем той психиатрии, которая ориентируется в первую очередь на самого пациента — человека. Также ученый смог обратить внимание исследователей к изучению внутренних психических конфликтов людей, осознание которых ведет к улучшению качества их жизни.

До сих пор каждый год издается масса книг о психоанализе и о Зигмунде Фрейде, а количество публикуемых биографий ученого превышает количество работ о любом другом специалисте в сфере психологии.

Интересные факты о Зигмунде Фрейде

  • Из-за еврейского происхождения во время учебы в университете сталкивался с агрессией со стороны своих однокурсников;
  • Женился на своей кузине Марте Бернейс. У пары было шестеро детей;
  • Выкуривал по 20 сигар в день и был уверен, что это повышает его продуктивность и творческие способности;
  • Перенес более 30 операций. После обнаружения раковой опухоли во рту Фрейду удалили большую часть челюсти и вставили большой протез. Но ученый так и не бросил курить;
  • Ставил на себе эксперименты, применяя кокаин. Заметив улучшение пищеварения и настроения после приема наркотика, начал прописывать его пациентам, раздавал друзьям и даже рекламировал в своих статьях и лекциях. Впоследствии был публично осужден за пропаганду;
  • Четыре сестры ученого были убиты нацистами в концлагерях. Самому Фрейду вместе с женой и дочерью удалось сбежать в Париж благодаря своим друзьям — Франклину Рузвельту и принцессе Мари Бонапарт, внучке Наполеона;
  • Номинировался на Нобелевскую премию 32 раза, но так ни разу ее не получил;
  • Считается, что Фрейд не любил смотреть в глаза пациентам, поэтому придумал класть их на кушетку, а сам сидел у изголовья;
  • Попросил друга убить его. К лету 1939-го уже будучи больным неизлечимой формой рака ротовой полости попросил своего друга и врача Макса Шура помочь ему умереть. Получив разрешение от его дочери, врач ввел большую дозу морфия. Так сердце великого Зигмунда Фрейда остановилось.
+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
92.58
-0.12 103.38
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:12
Суд установил, что продавшие террористам машину знали о теракте в «Крокусе»
8:01
Играл в футбол, учился на экономиста: как Петров стал главным актером поколения
8:01
Родители погибших от отравления в Красноярском крае детей пришли в сознание
7:44
Менять прибор или писать в прокуратуру: как оспорить огромные счета за воду
7:30
Артиллерия помешала боевикам ВСУ закрепиться в лесополосе. Лучшее видео из зоны СВО
7:16
Не все российские регионы готовы к отопительному сезону

Сейчас читают

Россияне получили травмы в результате ДТП в Турции
Записывал кружочки в Telegram: подробности убийства петербуржцем возлюбленной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака