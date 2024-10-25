Дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году контролирует Генпрокуратура

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 25 0

Трое организаторов протестов находятся в федеральном розыске.

Фото, видео: © РИА Новости/Мария Девахина;Генпрокуратура Рф; 5-tv.ru

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Дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы находятся на контроле Генпрокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В суды двух регионов всего поступили 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Дагестана, которые на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля приняли участие в массовых беспорядках в международном аэропорту Махачкалы. Пятерым обвиняемым, в том числе в применении насилия в отношении представителей власти, уже вынесен приговор. Они получили от шести до девяти лет лишения свободы. Сейчас в Ставропольском крае проходит заседание по семи уголовным делам в отношении 37 фигурантов, еще 92 человека предстанут перед судом в ближайшее время. Что касается организаторов беспорядков — они находятся в федеральном розыске», — сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

Известно, что судебные заседания по этим делам проходят в Краснодарском и Ставропольском краях.

По информации ведомства, участники беспорядков нанесли дагестанскому аэропорту «Уйташ» ущерб на сумму более 24 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли после столкновения микроавтобуса и легковушки в Дагестане.

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