В России могут внедрить биометрию в сервисы для аренды самокатов

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 24 0

Эксперимент станет важным шагом к повышению безопасности на дорогах.

В России могут внедрить биометрию в сервисы для аренды самокатов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России электросамокаты будут выдавать в аренду после подтверждения личности с использованием биометрии. Об этом сообщает URA.RU.

Проработать данный вопрос поручил заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Чтобы взять транспорт в аренду, необходимо будет пройти биометрическую идентификацию в приложении. Таким образом несовершеннолетние и нарушители ПДД не смогут пользоваться сервисами с помощью чужих аккаунтов.

«Предполагается, что данный эксперимент станет важным шагом к повышению безопасности на дорогах. В частности, позволит исключить случаи несанкционированного использования самокатов», — объяснили в аппарате вице-премьера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что оператор кикшеринга в Москве впервые выписал штраф в 100 тысяч рублей за езду вдвоем на одном самокате. Оштрафовал одного из своих пользователей сервис «МТС Юрент».

В пресс-службе компании сообщили, что списали средства с банковской карты нарушителя, привязанной к аккаунту. В сервисе также подчеркнули, что поддержали инициативу Дептранса Москвы и увеличили санкции за передачу управления самокатом ребенку и езду вдвоем с 1 сентября.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
96.67
-0.07 104.81
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:53
Убившие родителей братья Менендес могут выйти на свободу благодаря Ким Кардашья
8:34
«Отказывалась верить в их нечестность»: Янину Мелехову обманули мошенники
8:20
Иверская икона Божией Матери 26 октября — чудеса и празднование
8:06
В России могут внедрить биометрию в сервисы для аренды самокатов
7:48
«Городской вайб»: 43-летняя супермодель вышла на улицу в кожаных трусах
7:30
В ЦАХАЛ заявили о завершении атаки на военнные объекты в Иране

Сейчас читают

Посеченный иконостас и сгоревший Hummer: как ВС РФ освобождали Карловку в ДНР
Неочевидная угроза: как может навредить здоровью грязная шторка в ванной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака