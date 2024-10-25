Западные спецслужбы готовили провокации на АЭС в России

Россия располагает точной информацией о том, что западные спецслужбы, прежде всего MI6, готовили провокации на АЭС в России. Они намеревались использовать украинские диверсионные группы. С таким заявлением выступил Василий Небензя, постоянный представитель РФ в ООН.

«Эти поистине безумные планы были бы более чем безрассудны, если бы украинские войска смогли их осуществить», — выразил свое отношение дипломат.

Небензя уточнил, что, по имеющимся данным, спецслужбы планировали подрыв линий электропередач, соединяющих АЭС с российской национальной энергосистемой.

Ранее 5-tv.ru писал, что флот США был замечен перед терактом на «Северных потоках». Газопроводы были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подводных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако Запад категорически отказался принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

В июне даже был выдан первый ордер Польше на арест гражданина Украины, профессионального инструктора по дайвингу — некоего Владимира З. Он подозревается в причастности к диверсиям. Мужчина находился в начале месяца в Польше.