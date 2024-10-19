«Тайно орудовал»: флот США был замечен перед терактом на «Северных потоках»

Захарова: датского капитана заставили молчать о суднах США перед взрывом на «СП»
Фото: © РИА Новости/Командование обороны Дании
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В этом признался датский капитан, которому два года «закрывали рот».
Капитан датского порта раскрыл, что менее чем за неделю до взрыва на «Северных потоках», видел в экономической зоне Дании американские военные корабли. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Капитан Йон Анкер Нильсен накануне теракта видел военные корабли США с выключенными транспондерами в зоне островного порта Кристиансе. Он раскрыл это только сейчас, поскольку последние два года его заставляли молчать.
«Вдумайтесь: меньше чем за неделю до взрыва американский военный флот тайно орудовал в исключительной экономической зоне Дании. И все это время об этом знал несчастный капитан небольшого датского порта, но ему заткнули рот на долгие годы», — указала Захарова.
Она также выразила сомнения, были ли слова капитана учтены в архивах расследования, и задала вопрос, обращались ли к нему шведские, немецкие и датские следователи. Также Захарова критично отнеслась к версии об участии «польско-украинского водолаза Владимира З.» в происшествии.
Теракты на «Северных потоках»
«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подводных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.
В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако Запад категорически отказался принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.
В феврале 2024 года Дания остановила расследования взрывов на газопроводах. Швеция прекратила расследование дела в июле. Местные следователи заключили, что не могут предъявить кому-либо обвинение. Подробностей о результатах опубликовано не было.
Однако Германия продолжает расследование. В июне даже был выдан первый ордер Польше на арест гражданина Украины, профессионального инструктора по дайвингу — некоего Владимира З. Он подозревается в причастности к диверсиям. Мужчина находился в начале месяца в Польше.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что РФ намерена обратиться в суд ООН по делу о теракте на «Северных потоках».
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