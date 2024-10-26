Сергей Собянин рассказал о масштабной программе реставрации павильонов ВДНХ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24 0

Сейчас идут работы на шести объектах, а за последние десять лет были усовершенствованы 38 объектов.

Сергей Собянин рассказал о масштабной программе реставрации павильонов ВДНХ

Фото: mos.ru

Сергей Собянин назвал павильоны ВДНХ, которые сейчас воссоздают реставраторы. Среди них — шесть объектов. Об этом мэр Москвы написал в своем Telegram-канале.

За десять лет отреставрировали 38 из 49 объектов культурного наследия на ВДНХ.

«Среди них исторические павильоны, фонтаны, знаковые скульптуры и памятники, ландшафтные объекты. Сейчас ведем работы на шести объектах культурного наследия федерального значения», — написал мэр Москвы.

Так, близится к завершению реставрация павильона № 8 «Юные натуралисты». Возвращено остекление купола, при этом удалось сохранить все подлинные металлические конструкции 1954 года. Помимо этого, воссозданы роскошные люстры, барельефы и терраццо — цветное бетонное покрытие с мраморной крошкой.

Комплексно отреставрировали павильон № 67 «Советская печать». Там привели в порядок и вернули на свои места деревянные скульптуры авторства мастера резьбы по дереву Льва Кардашева. Утраченные фрагменты восстановили с использованием техники 1950-х годов. Этот павильон — один из четырех на ВДНХ, в отделке которых использовали резьбу по дереву, и единственный, декорированный деревянными скульптурами.

Продолжается реставрация в павильоне № 6 «Химия». Специалисты в том числе воссоздают там исторические витражи из множества разноцветных стеклянных деталей. Ранее по архивным чертежам и фотографиям они восстановили утраченную скульптуру «Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР», венчавшую здание.

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Сергей Собянин рассказал о масштабной программе реставрации павильонов ВДНХ

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