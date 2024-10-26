В Тамбовской области задержан пятый сбежавший из колонии заключенный

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 49 0

Шестого беглеца продолжают разыскивать.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Тамбовской области задержан пятый заключенный, сбежавший из исправительной колонии (ИК) № 2 в Липецкой области. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе МВД Липецкой области.

«Двое задержаны в Липецкой области оперативными сотрудниками. При задержании один из них оказывал сопротивление и предпринял попытку к бегству, в результате было применено табельное оружие — он был ранен. Доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи», — отметила собеседница.

Еще двоих правоохранители поймали в селе Петровское Тамбовской области. Предварительно, в этом же районе задержан пятый беглец. Последний, шестой заключенный, вероятнее всего, также прячется в Тамбовской области. По информации источника 5-tv.ru, прямо сейчас его ловят в огородах частных домов.

О побеге шести заключенных стало известно утром 26 октября. На поиски беглецов были брошены все правоохранительные силы региона. В отношении сотрудников колонии, которые допустили побег подопечных, возбудили уголовное дело о халатности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Тамбовской области опознали заключенных по тюремным кепкам. Они переоделись в спортивные костюмы, но головные уборы сменить не успели.

+6° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
96.67
-0.07 104.81
0.30
Путь начинается с первого шага: китайский гороскоп на ноябрь 2024 года

Последние новости

19:31
Путин подписал закон о противодействии фиктивным бракам с иностранцами
19:16
В Тамбовской области задержан пятый сбежавший из колонии заключенный
19:01
Три человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Кировской области
18:59
Ветеринары борются за его жизнь: 15-килограммовый кот Крошик начал задыхаться
18:40
Путь начинается с первого шага: китайский гороскоп на ноябрь 2024 года
18:23
«Не гнушаясь никакими средствами»: МИД РФ осудил убийства журналистов в Ливане

Сейчас читают

Побег из ИК-2 Липецкой области: последние новости о расследовании и задержании преступников
Их было четверо: очевидцы раскрыли подробности задержания беглых заключенных
Опубликованы кадры туннеля, благодаря которому сбежали заключенные в Липецкой области
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака