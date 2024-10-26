«Без алкоголя»: бывшая Гуфа похвасталась фигурой

Блогер предстала перед публикой в нижнем белье.

Бывшая возлюбленная рэпера Гуфа блогер Юлия Королева показала, как изменилась ее фигура. Об этом стало известно из ее блога в сети.

Королева предстала перед подписчиками в откровенном полупрозрачном нижнем белье. Очевидно, что блогер много времени проводит в спортивном зале и следит за своим образом жизни.

Блогер Юлия Королева похвасталась отличной фигурой. Instagram*/yuliyakorolevaa

Королева отметила, что буквально через несколько дней исполнится 11 месяцев со дня, когда она отказалась от употребления алкогольных напитков. Блогер поделилось, что такое решение помогло ей навсегда избавиться от отеков тела и лица.

Модель воспитывает от рэпера Гуфа дочь Тину. Они поженились в 2019 году, но долго этот союз не продержался. Пара разошлась спустя пару месяцев после рождения малышки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что SHAMAN перестал скрывать свою новую любовь.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.