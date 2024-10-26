Поправлял волосы и шептал на ухо: SHAMAN перестал скрывать свою новую любовь

Артист развелся с женой буквально две недели назад.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, перестал скрывать новую возлюбленную, сообщает StarHit.

Предположительно, избранницей артиста стала красавица-певица Соя (Асият Сайгидова), с которой они вместе играют в грядущей грандиозной опере «Князь Владимир».

Слухи об их романе появились еще в тот момент, когда Ярослав вместе с певицей появился на музыкальном конкурсе «Новая волна» и вел себя с ней совсем не по-дружески — нежно прикасался к спутнице и целовал ее в плечо.

Журналисты издания побывали на репетиции оперы и отметили, что SHAMAN очень трогательно относился к коллеге — поправлял ей волосы, шептал что-то на ухо и уточнял, не устала ли она.

С 2017 года SHAMAN состоял в браке с Еленой Мартыновой — бывшей женой известного российского писателя Александра Цыпкина. По словам Мартыновой, после развода с Цыпкиным она собиралась переехать в Лос-Анджелес, однако прямо перед отъездом «встретила свою любовь» и осталась в России. Недавно певец сообщил о разводе. Брак был расторгнут 13 октября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN рассказал о создании песни «Отец».