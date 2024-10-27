Анастасия Решетова увезла сына Тимати из России

Модель Анастасия Решетова отправилась в отпуск вместе с пятилетним сыном Ратмиром. Как пишет VOICE, именно ребенок попросил маму отправиться в Дубай в поисках солнца, которое ушло из нашей страны на ближайшие несколько месяцев.

И хотя юный Ратмир еще не ходит в школу, каникулы есть и у него. По крайней мере, его звездная мама ощутила это на себе, прибыв в аэропорт Эмиратов. День их приезда совпал с первым днем школьных каникул во многих школах. Это доставило Решетовой некоторые неудобства.

«Для себя я поняла, что больше никогда не полечу 25 октября сюда. Переполненные самолеты, вип-залы, максимально долгое ожидание багажа, ну и сильный ажиотаж на билеты. Осенние каникулы можно сравнить только с Новым годом», — жаловалась модель.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Тимати пожаловалась на мешающий общению со сверстниками особый статус.

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