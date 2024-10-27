Анастасия Решетова увезла сына Тимати из России

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 28 0

Пятилетний Ратмир еще не ходит в школу, но каникулы у него уже есть.

Анастасия Решетова увезла сына Тимати из России

Фото: Instagram*/volkonskaya.reshetova

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Модель Анастасия Решетова отправилась в отпуск вместе с пятилетним сыном Ратмиром. Как пишет VOICE, именно ребенок попросил маму отправиться в Дубай в поисках солнца, которое ушло из нашей страны на ближайшие несколько месяцев.

И хотя юный Ратмир еще не ходит в школу, каникулы есть и у него. По крайней мере, его звездная мама ощутила это на себе, прибыв в аэропорт Эмиратов. День их приезда совпал с первым днем школьных каникул во многих школах. Это доставило Решетовой некоторые неудобства.

«Для себя я поняла, что больше никогда не полечу 25 октября сюда. Переполненные самолеты, вип-залы, максимально долгое ожидание багажа, ну и сильный ажиотаж на билеты. Осенние каникулы можно сравнить только с Новым годом», — жаловалась модель.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Тимати пожаловалась на мешающий общению со сверстниками особый статус.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+3° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.67
-0.07 104.81
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 октября, для всех знаков зодиака
2:45
Силы ПВО уничтожили 30 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ
2:27
Принят закон о расчете военных пенсий в 2025 году
2:07
Анастасия Решетова увезла сына Тимати из России
1:45
Средняя стоимость машино-места в новостройках Москвы превысила 3 миллиона рублей
1:23
«Возможно, это любовь»: тайны личной жизни самой завидной невесты страны Ольги Бузовой

Сейчас читают

В Тамбовской области задержан пятый сбежавший из колонии заключенный
Уголовное дело о халатности сотрудников колонии возбуждено после побега заключенных под Липецком
«Такой лучик солнца»: в Коркино проходят похороны убитой женщины-таксиста
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака