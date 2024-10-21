Дочь Тимати пожаловалась на мешающий общению со сверстниками особый статус

В марте девочка отпраздновала свой десятый день рождения.

Дочь рэпера Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) Алиса страдает из-за звездного статуса, который ей достался от отца. Об этом она рассказала в соцсетях.

Девочке не так легко наладить контакт со сверстниками, как другим, потому что многие ребята хотят дружить с ней только из-за известности ее родителя. Безусловно, это расстраивает звездную наследницу, но она научилась отличать недобрые намерениями в свой адрес от действительного желания дружить.

«Бывают люди, которые только из-за этого идут дружить. Но я это вижу. Это очень сильно видно», — поделилась Алиса.

В марте этого года дочери Тимати исполнилось десять лет. Рэпер часто берет девочку с собой в путешествия и старается уделять ей как можно больше внимания. Также у артиста растет сын Ратмир. Обоих детей рэперу подарили модели. Мама Алисы — Алена Шишкова, а Ратмира — Анастасия Решетова.

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