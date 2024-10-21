Дочь Тимати пожаловалась на мешающий общению со сверстниками особый статус

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 37 0

Дочь рэпера Тимати страдает от статуса своего отца

Дочь Тимати пожаловалась на мешающий общению со сверстниками особый статус

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В марте девочка отпраздновала свой десятый день рождения.

Дочь рэпера Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) Алиса страдает из-за звездного статуса, который ей достался от отца. Об этом она рассказала в соцсетях.

Девочке не так легко наладить контакт со сверстниками, как другим, потому что многие ребята хотят дружить с ней только из-за известности ее родителя. Безусловно, это расстраивает звездную наследницу, но она научилась отличать недобрые намерениями в свой адрес от действительного желания дружить.

«Бывают люди, которые только из-за этого идут дружить. Но я это вижу. Это очень сильно видно», — поделилась Алиса.

В марте этого года дочери Тимати исполнилось десять лет. Рэпер часто берет девочку с собой в путешествия и старается уделять ей как можно больше внимания. Также у артиста растет сын Ратмир. Обоих детей рэперу подарили модели. Мама Алисы — Алена Шишкова, а Ратмира — Анастасия Решетова.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему Караулова не стала звездой «Счастливы вместе».

+6° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
96.42
-0.73 104.86
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:20
Егор Крид чуть не стал причиной увольнения администратора барбершопа
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака
2:45
«Беспрецедентная атака»: Санду расстроена результатами голосования в стране
2:31
Дочь Тимати пожаловалась на мешающий общению со сверстниками особый статус
2:11
Долг более 10 миллионов рублей: молодой муж Булановой закрывает часть бизнеса
1:49
Монах УПЦ находится в тяжелом состоянии после нападения на собор в Черкассах

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
В поселке Якутии мужчина провалился под лед во время рыбалки
Таскал из магазинов: актер Владимир Карпук рассказал о своем детстве
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака