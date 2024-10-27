Принят закон о расчете военных пенсий в 2025 году

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, регламентирующий порядок расчета пенсий военнослужащим и сотрудникам силовых структур в будущем году. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации накануне.

Так, размер денежного довольствия, который учитывается при расчете выплат военным пенсионерам, удержан на уровне 89,83%.

Отмечается, что помимо, собственно, военнослужащих или сотрудников силовых ведомств, выплаты полагаются также пенсионерам противопожарной службы, служб по контролю за оборотом наркотиков, ФСИН, росгвардейцам и судебным приставам.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России учредили движение участников СВО — «Войсковое братство „Свои“». Идея создания движения, исходящая от самих участников специальной военной операции, имеет целью объединить современных защитников Отечества и членов их семей для оказания им всесторонней поддержки, вовлечения в военно-патриотическое воспитание молодежи, сохранения и приумножения славных боевых традиций Вооруженных Сил. Торжественная церемония, на которой объявили о старте деятельности организации, состоялась в Центральном доме российской Армии (ЦДРА) в Москве.