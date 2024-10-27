Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил об атаке 11 беспилотников

Одиннадцать беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали Тамбовскую область минувшей ночью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Максим Егоров. По его данным, прилет произошел в 00:40, дроны были обнаружены в Мичуринском муниципальном округе.

«На данный момент известно об 11 беспилотниках. Единичное возгорание вследствие хлопка оперативно ликвидировано силами Главного упоавления (ГУ) МЧС России по Тамбовской области», — написал Егоров.

По словам губернатора, в результате атаки никто из местных жителей не получил ранений. Глава региона подчеркнул, что в Тамбовской области приняты меры усиления безопасности.

Несколькими днями ранее Михаил Егоров заявил, что на предприятии АО «Биохим» в городе Рассказово произошел взрыв с последующим возгоранием. Предполагаемой причиной инцидента было названо падение БПЛА. Огонь побороли в течение часа, обошлось без пострадавших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 30 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над четырьмя регионами РФ — Брянской, Липецкой, Белгородской и Орловской областями.