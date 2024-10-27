Силы ПВО уничтожили 30 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ
Атака была направлена на Брянскую, Липецкую, Белгородскую и Орловскую области.
Фото: © РИА Новости
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) в общей сложности уничтожили 30 беспилотников над четырьмя российскими регионами. Об этом заявило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
В десять вечера 26 октября была поражена первая группа дронов — 13 БПЛА. Почти сразу над российской территорией появилась вторая группа беспилотников, их уничтожили в период с 22:00 до 23:20.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов. Восемь БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, пять БПЛА — над территорией Брянской области, три БПЛА — над территорией Липецкой области и один — над территорией Белгородской области», — уточняется в сообщении Минобороны РФ.
Ранее 5-tv.ru писал, что силами ПВО было уничтожено 12 украинских беспилотников над Брянской областью. Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, которая была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 22 февраля 2022 года. ВСУ не только применяют беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
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