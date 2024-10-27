«Показывал мне сердечки»: жених-испанец поддерживал Ани Лорак во время концерта

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 42 0

Жених Исаак Виджраку поддержал Ани Лорак во время концерта

Фото, видео: © РИА Новости/Мурад Оруджев; 5-tv.ru

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В сентябре певице сделал предложение ее инструктор по йоге Исаак Виджраку.

Певица Ани Лорак призналась, что справиться с волнением во время недавнего выступления, ей помогло присутствие в зале жениха. Об этом она рассказала 5-tv.ru после своего сольного концерта в «Live Арена».

На мероприятие пришли близкие люди для артистки. Ее возлюбленный Исаак Виджраку и дочь от первого брака Софья. Почти все песни личные для Лорак, но в этот раз она представила публике новый хит «Мой мужчина».

Исполнительница не стала скрывать, что песня посвящена жениху. Из-за чего ей было тяжело сдерживать эмоции — строки очень сильно отзывались в душе.

Но справиться с волнением помог сам Иссак. Он поддерживал свою любимую и показывал сердечки руками.

«Он мне показывал сердечки. Я видела. Сидел с моей дочерью и поддерживал меня», — ответила певица.

В сентябре Виджраку сделал предложение руки и сердца артистке, все произошло во время ее дня рождения. После концерта Лорак еще раз поздравили с таким радостным событием. Она ответила, что чувствует счастье.

«Я считаю, что это важно — найти своего человека», — призналась Лорак.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ани Лорак раскрыла свои секреты идеального тела.

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