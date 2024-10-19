«Вечером ротик закрываем»: Лорак раскрыла свои секреты идеального тела

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 721 0

Ани Лорак заявила, что для поддержания идеальной фигуры не ест на ночь

Фото, видео: 5-tv.ru

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Свой подтянутый живот артистка продемонстрировала на репетиции предстоящего концерта.

В конце октября у певицы Ани Лорак состоится большой концерт на «Live Арена». Сейчас артистка и танцоры активно отрабатывают предстоящее выступление. Корреспонденту 5-tv.ru удалось побывать на одной из репетиций и пообщаться с артисткой.

По словам самой исполнительницы, шоу должно получиться потрясающим. И она, и вся ее команда активно работают над всеми деталями.

Сложно не заметить, что 46-летняя певица находится в прекрасной физической форме — на репетиции она была в обтягивающих лосинах и коротком топе. Журналист решил поинтересоваться, как Лорак удается поддерживать фигуру в таком состоянии.

«Пытаюсь не кушать на ночь. У меня был утром завтрак. Есть с собой морковочка, яблочко — все, вечером ротик закрываем», — поделилась Лорак.

Певица также отметила, что ее концерт будет посвящен любви.

«Все, что я делаю, я делаю во имя любви, из-за любви и для любви, потому что в другом я не вижу смысла», — подчеркнула артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что испанский жених Ани Лорак не может привыкнуть к московской погоде.

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