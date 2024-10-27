Собянин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

Сегодня отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником всех, кто трудится в этой отрасли, в своем Telegram-канале.

«Сердечно поздравляю вас, друзья, с профессиональным праздником! Благодарю работников и ветеранов отрасли. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов», — написал мэр Москвы.

Объем перевозок в столице увеличивается год от года. Водители, механики, ремонтники, инженерно-технические специалисты и руководители предприятий ежедневно обеспечивают слаженную работу автотранспорта.

Повышение качества обслуживания пассажиров и надежности грузовых перевозок, обновление подвижного состава, внедрение современных технологий в деятельность специализированных предприятий — первостепенные задачи, которые стоят перед отраслью.