Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 54 0

Предварительно, пострадали пять человек, находившиеся на борту воздушного судна.

Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае

Фото: 5-tv.ru

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В Ставропольском крае на развилке дороги «Ессентуки-Суворовская» самолет АН-2 совершил вынужденную посадку. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Предварительно, пострадали пять человек, находившиеся на борту воздушного судна. Другие подробности происшествия выясняются.

«На борту самолета находилось пять человек. Все они пострадали», — сказал собеседник.

На кадре, который оказался в распоряжении 5-tv.ru видно, что воздушное судно, севшее возле деревьев, получило значимые повреждения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четыре человека, которые находились на борту вертолета Ми-2 в Кировской области, погибли.

Инцидент случился в Даровском районе. На борту во время жесткой посадки находились: Валентин К. — пилот, Александр Г. — врач, Татьяна Г. — фельдшер, Сергей Ш. — фельдшер. 

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