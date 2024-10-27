Хотел убить как можно больше: снесший остановку в Тель-Авиве водитель грузовика был террористом

Мужчина намеренно направил транспортное средство в место скопления людей.

Полиция Израиля считает врезавшегося в остановку в Тель-Авиве водителя грузовика террористом. Об этом журналист Никита Кулюхин эксклюзивно сообщил 5-tv.ru.

Представители правоохранительных органов после ряда проверок в ходе следствия, сделали вывод, что целью злоумышленника было убить как можно больше местных жителей.

Неизвестный въехал в толпу людей, которые выходили из наполненного автобуса на остановку. В результате его действий пострадали 35 человек, часть из которых находится в крайне тяжелом состоянии. Еще часть несчастных попали в категорию пострадавших с трампами средней степени тяжести. Некоторым повезло отделаться шоковым состоянием.

«Один из полицейских минимум три раза стрелял в водителя и убил его. Допрашивать уже некого, но израильская полиция будет допрашивать его боссов на работе», — рассказал Кулюхин.

Представителям правоохранительных органов предстоит закончить все следственные мероприятия для подтверждения своей версии и выявления организаторов преступления, если предположение подтвердится.

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