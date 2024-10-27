Сергей Собянин: В ТиНАО будут построены две значимые дороги

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 17 0

Обе дороги сейчас на стадии разработки проектов планировки территорий для строительства.

Сергей Собянин: В ТиНАО будут построены две значимые дороги

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал новые крупные дороги, которые появятся в ТиНАО.

«Построим в ТиНАО еще две значимые дороги», — написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Первая — участок новой магистрали Мамыри — автомобильная дорога Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе — Пенино — Шарапово. Он будет проходить от шоссе Ракитки до Проектируемого проезда № 7040. Длина — около 10 километров. Жители смогут добираться до Троицка в обход загруженных участков Калужского шоссе.

Второй проект — участок будущей магистрали Минское шоссе — Троицк — Андреевское — Варшавское шоссе от магистрали Саларьево — Московский — Марьино до Калужского шоссе. Он свяжет территорию между поселком Марьино и Калужским шоссе. Появится еще один альтернативный маршрут с подъездом к Калужскому шоссе и будущей станции метро «Кедровая» Троицкой линии.

Обе дороги сейчас на стадии разработки проектов планировки территорий для строительства.

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