Сергей Собянин: В ТиНАО будут построены две значимые дороги

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал новые крупные дороги, которые появятся в ТиНАО.

«Построим в ТиНАО еще две значимые дороги», — написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Первая — участок новой магистрали Мамыри — автомобильная дорога Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе — Пенино — Шарапово. Он будет проходить от шоссе Ракитки до Проектируемого проезда № 7040. Длина — около 10 километров. Жители смогут добираться до Троицка в обход загруженных участков Калужского шоссе.



Второй проект — участок будущей магистрали Минское шоссе — Троицк — Андреевское — Варшавское шоссе от магистрали Саларьево — Московский — Марьино до Калужского шоссе. Он свяжет территорию между поселком Марьино и Калужским шоссе. Появится еще один альтернативный маршрут с подъездом к Калужскому шоссе и будущей станции метро «Кедровая» Троицкой линии.



Обе дороги сейчас на стадии разработки проектов планировки территорий для строительства.