В Брянской области предотвратили пересечение границы РФ вооруженной группой

В Брянской области силовики предотвратили попытку вооруженной группы перейти государственную границу РФ, противника нейтрализовали. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«В районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района силами пограничного управления ФСБ России по Брянской области, подразделениями Вооруженных сил РФ и Росгвардии была пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц», — отметил глава Брянской области.

По словам Богомаза, диверсанты получили огневое поражение. В данный момент обстановка в районе стабильная и находится под контролем сил оперштаба.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин выразил надежду, что Запад услышал его слова об ударах вглубь России. Украинские боевики не могут самостоятельно применять дальнобойное оружие, отметил президент РФ. Дело не в одобрении таких действий Украины со стороны Запада, а в том, что ВСУ не могут применять это оружие самостоятельно. Делать это могут только специалисты НАТО, ведь для нанесения ударов нужна космическая разведка, которой нет у киевского режима.