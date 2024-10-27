Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что члены НАТО услышали его слова относительно разрешения Украине наносить удары вглубь РФ с применением дальнобойного оружия. Такое заявление он сделал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Мне ничего не сообщали. Надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения», — сказал он.

Как отметил Путин, дело не в одобрении таких действий Украины со стороны блока, а в том, что ВСУ не могут применять это оружие самостоятельно. Делать это могут только специалисты НАТО, ведь для нанесения ударов нужна космическая разведка, которой нет у киевского режима.

«Мы это понимаем. Нужны специалисты, которые будут на основе данных этой разведки выводить полетные задания и целый ряд других манипуляций совершать», — подчеркнул президент.

Кроме того, продолжил он, все военные операции ВСУ выполняются натовскими офицерами. Поэтому, подчеркнул Путин, вопрос состоит в том, разрешат ли они сами себе наносить удары вглубь России.

«План победы» Украины

В среду, 16 октября, президент* Украины Владимир Зеленский впервые публично представил «план победы» Незалежной в конфликте с Россией. Суть стратегии он изложил, выступая в Верховной раде. По словам Зеленского, данный план не предусматривает уступку территорий или заморозку конфликта. В случае его принятия конфликт можно завершить, считает Зеленский, не позднее 2025 года.

План Зеленского состоит из пяти пунктов: вступление Украины в НАТО, продолжение операции ВСУ в России и снятие ограничений по ударам вглубь страны, размещение на Украине комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания, развитие стратегически-экономического потенциала страны и использование опыта ВСУ для укрепления обороны НАТО и Европы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО уничтожили 12 украинских дронов над Брянской областью. Киевский режим пытался атаковать российский регион.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.