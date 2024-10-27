Путин выразил надежду, что Запад услышал его слова об ударах вглубь России

|
Евгения Романова
Евгения Романова 66 0

Украинские боевики не могут самостоятельно применять дальнобойное оружие, отметил президент РФ.

Путин выразил надежду, что Запад услышал его слова об ударах вглубь России

Фото: www.globallookpress.com/Robert Michael

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что члены НАТО услышали его слова относительно разрешения Украине наносить удары вглубь РФ с применением дальнобойного оружия. Такое заявление он сделал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Мне ничего не сообщали. Надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения», — сказал он.

Как отметил Путин, дело не в одобрении таких действий Украины со стороны блока, а в том, что ВСУ не могут применять это оружие самостоятельно. Делать это могут только специалисты НАТО, ведь для нанесения ударов нужна космическая разведка, которой нет у киевского режима.

«Мы это понимаем. Нужны специалисты, которые будут на основе данных этой разведки выводить полетные задания и целый ряд других манипуляций совершать», — подчеркнул президент.

Кроме того, продолжил он, все военные операции ВСУ выполняются натовскими офицерами. Поэтому, подчеркнул Путин, вопрос состоит в том, разрешат ли они сами себе наносить удары вглубь России.

«План победы» Украины

В среду, 16 октября, президент* Украины Владимир Зеленский впервые публично представил «план победы» Незалежной в конфликте с Россией. Суть стратегии он изложил, выступая в Верховной раде. По словам Зеленского, данный план не предусматривает уступку территорий или заморозку конфликта. В случае его принятия конфликт можно завершить, считает Зеленский, не позднее 2025 года.

План Зеленского состоит из пяти пунктов: вступление Украины в НАТО, продолжение операции ВСУ в России и снятие ограничений по ударам вглубь страны, размещение на Украине комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания, развитие стратегически-экономического потенциала страны и использование опыта ВСУ для укрепления обороны НАТО и Европы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО уничтожили 12 украинских дронов над Брянской областью. Киевский режим пытался атаковать российский регион.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
Спецоперация
27 окт
План закручивания гаек: у украинцев сдают нервы под натиском политики Зеленского
27 окт
Российские флаги над Селидово и Горняком: ВС РФ наступают на покровском направлении
27 окт
Силы ПВО уничтожили 30 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ
27 окт
Принят закон о расчете военных пенсий в 2025 году
26 окт
Силами ПВО было уничтожено 12 украинских беспилотников над Брянской областью
26 окт
ВС РФ за сутки отразили четыре контратаки ВСУ в курском приграничье
26 окт
ВС РФ освободили населенный пункт Александрополь в ДНР
26 окт
Российские вертолетчики помешали ротации ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
26 окт
Расчет ЗРК «Бук» поразил пять БПЛА ВСУ самолетного типа. Лучшее видео из зоны СВО
26 окт
Посеченный иконостас и сгоревший Hummer: как ВС РФ освобождали Карловку в ДНР
+7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.67
-0.07 104.81
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:04
Появились кадры с места возможного подкопа в колонии в Липецкой области
11:50
Умер 15-киллограмовый кот Крошик из Перми
11:32
Глава ЦИК сообщил о победе партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах
11:20
Путин выразил надежду, что Запад услышал его слова об ударах вглубь России
10:54
Актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский погиб в ДТП
10:14
Собянин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

Сейчас читают

Российские флаги над Селидово и Горняком: ВС РФ наступают на покровском направлении
Это петарды: свидетели массовой драки в Пушкино опровергли факт стрельбы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака