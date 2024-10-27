В Самаре ликвидируют пожар на крыше ресторана

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 30 0

В тушении задействованы 92 человека и 34 единицы техники.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Самаре загорелась крыша ресторана Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Общая площадь возгорания в здании по улице 9-я просека Кировского района составила 150 квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. В ликвидации горения задействованы 92 человека и 34 единицы техники.

Ранее 5-tv.ru писал, что трое детей погибли при пожаре в частном домовладении в Тульской области. Родители бросили малышей без присмотра на всю ночь. Общая площадь пожара составила 48 квадратных метров. По информации представителей ведомства, при тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела девочки восьми лет, мальчиков трех и четырех лет.

Сотрудники службы спасения после проведенных мероприятий по ликвидации пламени, провели осмотр дома в поисках причины случившегося. Очевидных источников возгорания найдено не было. После случившегося никто из родственников погибших детей так и не появился на месте трагедии. Представители ведомства также отметили, что в доме не было установлено ни одной пожарной сигнализации.

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