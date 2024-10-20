Трое детей погибли при пожаре в частном домовладении в Тульской области

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 36 0

Родители бросили малышей без присмотра на всю ночь.

Фото, видео: Telegram/Официальный канал МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трое детей погибли при пожаре в частном домовладении в деревне Демидовка Тульской области. Об этом стало известно из Telegram-канала МЧС России.

Общая площадь пожара составила 48 квадратных метров. На место незамедлительно выехали пожарные. Они проникли в жилое помещение, но внутри, к сожалению, были обнаружены лишь три детских трупа.

«При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела девочки восьми лет, мальчиков трех и четырех лет», — рассказали представители ведомства.

Сотрудники службы спасения после проведенных мероприятий по ликвидации пламени, провели осмотр дома в поисках причины случившегося. Очевидных источников возгорания найдено не было. Специалисты продолжают проводить мероприятия по установлению всех факторов происшествия.

Трое маленьких детей находились дома без взрослых и даже после случившегося никто из родственников не появился на месте трагедии. Представители ведомства также отметили, что в доме не было установлено ни одной пожарной сигнализации.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника.

+4° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.42
-0.73 104.86
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:37
Российские войска освободили сразу шесть населенных пунктов в зоне СВО
7:31
Силы ПВО за ночь уничтожили 110 беспилотников ВСУ над регионами России
7:21
Актриса Карина Разумовская осталась без работы из-за амбиций
7:04
Иск на сумму более полумиллиона долларов: с сына Валерии хотят взыскать крупный долг
6:48
Женщина с ребенком погибли при пожаре в Хабаровском крае
6:32
Трое детей погибли при пожаре в частном домовладении в Тульской области

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
Число погибших при взрыве в Тамбовской области выросло: что известно о трагедии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака