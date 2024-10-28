Ради корпоративов? Правда ли воссоединилась группа «Тату»

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 36 0

Солистки группы «Тату» не воссоединялись ради выступлений на корпоративах

Фото, видео: www.globallookpress.com/Anton Belitsky; 5-tv.ru

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Концертный директор Юлии Волковой дала свой комментарий и ответила на слухи.

Информация о том, что солистки группы «Тату» Юлия Волкова и Лена Катина воссоединились и выступают вместе на корпоративах, не соответствует действительности. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru сообщила концертный директор Волковой Катерина Дорош.

«Я первый раз об этом слышу», — отметила она.

Дорош добавила, что исполнительницы хита «Нас не догонят» выступали вместе, но это было несколько лет назад.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Волкова и Катина до сих пор поют дуэтом на частных мероприятиях за миллионы рублей.

Официально знаменитая группа распалась в 2011 году, но после певицы все еще появлялась вместе на публике. Окончательно о разрыве заявила Лена Катина в 2014 году. В своем блоге она написала, что сотрудничество с Юлией больше невозможно по причине некорректного поведения Волковой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что солистки «Тату» были на вечеринке P. Diddy. Участницы эпатажного дуэта познакомились с рэпером после выступления на MTV Movie Awards в 2003 году.

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