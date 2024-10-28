«Хотелось прошептать тайны»: Бритни Спирс приспустила трусы на камеру

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 20 0

Певица Бритни Спирс практически сняла трусы на камеру

Фото, видео: Hahn Lionel/ABACA/ТАСС; Instagram*/britneyspears; 5-tv.ru

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«Голые» танцы певицы вышли на новый уровень.

Голливудская певица Бритни Спирс все ближе и ближе к тому, чтобы появиться на своих безумных роликах в блоге абсолютно голой. На этот раз знаменитость практически сняла трусы на камеру.

Бритни надела черное кружевное белье, длинные сапоги и начала по своему обыкновению кружиться в танце перед камерой. При этом ее руки так и норовили скинуть с себя мешающие ей предметы одежды.

Под видео в соцсети певица написала, что сейчас находится в экзотическом месте, где сама Мать природа говорит с ней. Здесь она нашла исцеление и свою душу. А танцы — это, видимо, вид ее медитаций.

«Мне нравится звук фонтана на улице! Хотелось прошептать тайны Вселенной <…> Думаю, что сегодня я могу поспать в детском дворе», — написала эпатажная Спирс.

При этом комментарии под публикацией 42-летняя знаменитость предусмотрительно закрыла.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бритни Спирс неожиданно появилась в свадебном платье.

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