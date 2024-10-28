«Ведем переговоры»: Инстасамка станет новой солисткой группы «Ленинград»

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 15 0

Инстасамка станет новой солисткой группы «Ленинград», ведутся переговоры

«Ведем переговоры»: Инстасамка станет новой солисткой группы «Ленинград»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Долгое время Сергей Шнуров не сообщал о своем возвращении на сцену, однако в Сеть просочились интересные новости.

Исполнительница Дарья Зотеева, выступающая перед аудиторией под псевдонимом Инстасамка, станет новой солисткой группы «Ленинград». Об этом рассказал в беседе с 5-tv.ru PR-директор певицы Максим Столяров.

Основатель музыкального коллектива Сергей Шнуров проводит переговоры с Инстасамкой. Планируется как минимум один совместный альбом.

«Мы сейчас ведем переговоры, да», — ответил он.

Никаких подробней Столяров не раскрывает, вся информация появится в ноябре. Помимо этого, он не стал раскрывать, почему выбор для сотрудничества пал именно на Дарью.

Этот альбом станет первым для «Ленинграда» за последние шесть лет. После роспуска группы Сергею Шнурову так и не удалось реализовать себя вне сцены. Его политическая карьера не сложилась. В прошлом году в «Лужниках» должен был пройти эксклюзивный концерт «Ленинграда». Сергей запросил за него рекордный гонорар в 140 миллионов рублей, но выступление не состоялось.

Последнее, что было известно о Шнурове, это то, что он официально развелся со своей четвертой женой. Подробности разрыва их отношений также не разглашаются.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему Сергей Шнуров разводится с четвертой женой.

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