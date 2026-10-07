«Они просто должны»: за что Дробыш может вычеркнуть человека из друзей

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Дарья Белова
Дарья Белова Эксклюзив 25 0

Продюсер рассказал, почему деньги и статус для него ничего не значат в дружбе.

Фото, видео: Сергей Булкин/ТАСС; 5-tv.ru

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Дробыш: друзья должны быть честными, а не богатыми

Заслуженный артист России Виктор Дробыш заявил, что главное качество настоящего друга — честность. Такое заявление продюсер сделал 5-tv.ru на пресс-конференции, посвященной большому концерту «18 друзей Дробыша» в Live Arena.

По словам Дробыша, за годы его окружение не стало заметно меньше. Старые друзья остались рядом, а со временем к ним добавились новые люди. Продюсер отметил, что особенно ценит отношения, которые удается сохранить на протяжении десятилетий.

«Если это были друзья, так они все и остались», — сказал Дробыш.

При этом продюсер дал понять, что ни внешность, ни возраст, ни деньги не определяют, станет ли человек ему близким. А вот нечестность, судя по его словам, может многое изменить.

«Они просто должны быть честными по отношению к нам», — отметил он.

При этом обеспеченным друзьям продюсер предложил не забывать о помощи тем, кому повезло с деньгами меньше. А если финансовые трудности возникают у его друзей, он готов поддержать их сам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктор Дробыш назвал опоздания артистов проявлением неуважения. Продюсер признался, что хотел бы штрафовать сотрудников за подобные нарушения, но не решается из-за своей мягкости.

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