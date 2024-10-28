«Просыпается с одной мыслью»: каких женщин избегает Бен Аффлек

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 31 0

Актер Бен Аффлек не хочет отношений с девушками, пьющими алкоголь

«Просыпается с одной мыслью»: каких женщин избегает Бен Аффлек

Фото: www.globallookpress.com/Hubert Boesl

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Голливудский актер, не так давно переживший тяжелый разрыв с Дженнифер Лопес, открыт для новых отношений. Однако не каждая красавица сможет его покорить. У кого точно нет шансов?

Актер Бен Аффлек решил не встречаться с девушками, которые пьют алкоголь. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на источник, близкий к знаменитости.

Инсайдер утверждает, что Аффлек сам долгое время боролся с зависимостью от спиртного, поэтому не хочет связываться с девушками, которые имеют подобные пристрастия. Да и сам актер хочет оставаться без промилле в крови.

«Бен пытается избегать новостей, но разговоры о возобновившихся проблемах с алкоголем дошли до него. Как любой бывший алкоголик, Бен просыпается с одной целью: остаться трезвым», — говорится в материале.

Аффлек на так давно расстался с певицей Дженнифер Лопес. Их роман начался в начале 2000-х. Пара была обручена, но до свадьбы дело так и не дошло. В 2021 году влюбленные возобновили отношения, в 2022-м поженились. А в августе текущего года пара подала на развод. Как утверждают звезды, они решили расторгнуть брак из-за непримиримых противоречий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Аффлек живет после развода с Лопес.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.23
0.56 105.22
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:22
Прохладные результаты: старт отопительного сезона поднял цены на газ в Европе
20:10
Сотрудники ФСБ пресекли попытку нарушения границы РФ в Брянской области
19:58
От химических опытов до глубин истории: как Петербург становится детской туристической столицей
19:44
«Просыпается с одной мыслью»: каких женщин избегает Бен Аффлек
19:30
Покупателям квартир пообещали скидки из-за повышения ключевой ставки
19:15
Сергей Собянин рассказал, как москвичи получают чистую питьевую воду

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: отопительный сезон напугал цены на газ в Европе
«Ведем переговоры»: Инстасамка станет новой солисткой группы «Ленинград»
После победы правящей партии в Грузии начались массовые протесты
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака