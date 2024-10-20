«Он занят и счастлив»: как Аффлек живет после развода с Лопес

Актер активно сотрудничает со своим давним другом Мэттом Дэймоном.

У актера Бена Аффлека после развода с певицей Дженнифер Лопес все хорошо. Об этом сообщает издание «People» со ссылкой на источник, приближенный к знаменитости.

«Бен очень сосредоточен на работе и своих детях. Он занят и счастлив», — утверждает инсайдер портала.

Актер продолжает активно работать. Ни так давно его сфотографировали на съемочной площадке со своим давним другом Мэттом Дэймоном. Как сообщается, Бен занял кресло режиссера в рекламном проекте, где задействован Мэтт.

Это не единственное сотрудничество звезд. У друзей есть совместный бизнес. Оба актера являются соучредителями продюсерской компании Artists Equity. В одном из фильмов компании снимается бывшая жена Бена Дженнифер Лопес. В другом проекте, криминальном триллере RIP, задействованы и Аффлек, и Дэймон.

«Он очень близок с Мэттом. Мэтт — доверенное лицо Бена. Мэтт всегда точно знает, что происходит с Беном. Им очень нравится работать вместе», — рассказывает источник.

Ранее 5-tv.ru писал том, как Аффлек относится к тому, что Лопес рассказывает подробности их развода.