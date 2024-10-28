«Ленинград» нуждается в Инстасамке: Вокс объяснила необычный выбор Шнурова

Коллектив не выпускал новые альбомы более шести лет.

Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров нуждается в исполнительнице Дарье Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка, из-за ее медийного веса. Об этом экс-солистка коллектива Алиса Вокс рассказала 5-tv.ru

PR-директор певицы Максим Столяров заявил, что Шнуров проводит переговоры с Инстасамкой. В его планах совместная запись минимум одного альбома. Многих удивил такой экстравагантный выбор новой солистки для коллектива.

Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс уверена, что ничего удивительного в этом тандеме нет, ведь Инстасамка является и блогером с огромной аудиторией. Именно молодая артистка поможет детищу Шнурова встать с колен. Несмотря на былые заслуги коллектива, сейчас «Ленинград», по мнению Вокс, не очень популярен. Как раз эту проблему должно решить появление в группе Инстасамки.

«В данном случае, конечно, эта вся история выгоднее Сергею, чем Дарье. Однозначно. Потому что ее медийный вес на данный момент гораздо выше», — заявила Вокс.

Вокс также предположила, что Зотеева не будет исполнять имеющиеся песни «Ленинграда».

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