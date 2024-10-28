Не выиграл? Чем закончилось появление Тимоти Шаламе на конкурсе его двойников

Эфирная новость 24 0

Актер Тимоти Шаламе появился на конкурсе своих двойников в Нью-Йорке

Фото, видео: www.globallookpress.com/Hubert Boesl; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Голливудский актер захотел сделать сюрприз поклонникам.

Актер Тимоти Шаламе появился на конкурсе своих двойников в Нью-Йорке, но не выиграл.

Один из самых известных в Голливуде молодых артистов решил порадовать поклонников. Появление настоящего Шаламе в толпе стало сюрпризом. Его тут же окружили фанаты. В итоге полиция приказала разойтись всем собравшимся и выписала штраф организаторам.

Оказалось, что конкурс не был согласован с властями. Но победителя все же выбрали, им оказался 21-летний житель Нью-Йорка в костюме Вилли Вонки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему коллеги Тимоти Шаламе называют его токсичным человеком. Оказывается, несмотря на то, что он считается «золотым мальчиком Голливуда», его характер далек от идеального. И на деле актер является не таким милым, каким его привыкли видеть на экранах миллионы поклонниц по всему миру.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.67
-0.07 104.81
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:50
Сбежавшие из липецкой ИК осужденные сделали подкоп на территории заброшенного цеха
15:41
Расписано по минутам: РЗСО «Ураган» поддерживает продвижение ВС РФ в районе Селидово
15:35
После победы правящей партии в Грузии начались массовые протесты
15:20
Не выиграл? Чем закончилось появление Тимоти Шаламе на конкурсе его двойников
15:09
Порадуйте своих родных: в России отмечается день бабушек и дедушек
15:07
«Выше средних мировых темпов»: Путин заявил о росте экономики России

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: отопительный сезон напугал цены на газ в Европе
«Нужно было дать себе время, чтобы пережить»: Нюша о разводе и внутренней трансформации
Ради корпоративов? Правда ли воссоединилась группа «Тату»
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака