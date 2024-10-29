Ставшая мамой Сати Казанова отказалась от концертов и перешла на «удаленку»

Артистка намерена совмещать заботу о малыше и работу. Правда, зарабатывать временно будет не на сцене.

Певица Сати Казанова 23 октября впервые стала мамой. У артистки и ее мужа, итальянского фотографа Стефано Тиоццо, родилась дочь. Пара состоит в браке с 2017 года, но долгое время они не могли стать родителями. Теперь же, когда счастье оказалось в их руках, 42-летняя певица отменила концертную деятельность вплоть до апреля 2025 года, чтобы как можно больше времени проводить с малышом. Это несмотря на то, что за одно выступление артистка могла заработать до 2,5 миллиона рублей. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

Однако это вовсе не означает, что певица все это время не будет работать. Напротив, на время она решила уйти из офлайн в онлайн. Артистка разработала свой собственный курс древних духовных практик. Казанова готова предоставить уроки в нескольких тарифных планах. Стоимость самого бюджетного составляет 7,5 тысячи рублей. Самый дорогой обойдется в 30 тысяч.

Артистка занимается йогой и духовными практиками с 2006 года. Она уверена, что полностью погрузиться в этот мир можно, только познав его традиции и философию, а физические упражнения — это лишь первая ступень. Очень много нужно работать не только с телом, но и с собственным сознанием.

Ранее 5-tv.ru писал подробнее о том, что Сати Казанова впервые стала мамой.