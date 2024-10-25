Вымоленное чудо: 42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой

У певицы родилась долгожданная дочь.

Певица Сати Казанова стала мамой в первый раз. У 42-летней артистки родилась долгожданная дочь. Об этом пишет 7Дней.ru.

Известно, что девочка появилась на свет 23 октября, а отцом ребенка является итальянец Стефано Тиоццо. Певица призналась, что хотела бы родить в домашней обстановке, но понимала все риски этой затеи, особенно если учесть «позднюю» беременность и возможные осложнения. Судя по всему, в итоге с малышкой и мамой все хорошо.

«Наша крошка, видимо, поцелована этой самой судьбой, раз все случилось так красиво, мягко, сакрально. Я всегда мечтала о домашних „лотосовых“ родах. Но, понимая, что беременность поздняя и столь драгоценная, мы выбрали обстоятельства, в которых возможно создать желаемую нами атмосферу и, что очень важно, компетентное врачебное сопровождение, настроенное на такие же органичные роды», — пишет звезда в соцсетях.

По словам артистки, все прошло идеально. Казанова имела возможность обустроить все так, чтобы рожать было максимально комфортно. Можно сказать, что во время родов родовой блок превратился в храм, где было много свечей, цветов и звучали мантры.

Артистка рассказала, что в это важное время муж всегда был рядом с ней и поддерживал каждую минуту.

О беременности певицы стало известно только летом, когда Казанова была уже на последних сроках. Известно, что певица уже давно мечтала о ребенке, но испытывала с этим проблемы. Она даже признавалась в своем блоге, что ее ребенок — это настоящее «вымоленное чудо».

Однако беременность шла не так гладко, как хотелось бы. Например, о своем интересном положении Казанова узнала накануне паломнической поездки в Индию. Артистка тут же испугалась, что может навредить малышу и занести инфекцию.

Певица не стала скрывать от подписчиков, что ждет с мужем появление дочери. Гендер-пати в кругу семьи пара провела в августе. Имя малышки пока что неизвестно.

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