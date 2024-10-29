Бляшками покрыло все тело: как псориаз изменил жизнь молодой модели

Лишь спустя 17 лет борьбы с заболеванием россиянке удалось достичь ремиссии. Но каким образом?

Читательница издания KP.RU по имени Юлия столкнулась с неприятным заболеванием кожи — псориазом. Это заболевание не лечится полностью, однако существует множество методов терапии, позволяющих уменьшить его симптомы и внешние проявления до минимума. В этом убедилась и героиня истории, которая за 17 лет борьбы научилась жить с этим диагнозом. И вполне успешно, ведь девушке удалось выйти в ремиссию.

Псориаз — аутоиммунное заболевание, которое поражает кожу. Обычно недуг проявляется в виде красных сухих бляшек на разных участках тела.

До 18 лет Юлия работала моделью и вела активный образ жизни. Когда болезнь дала о себе знать, ее жизнь разделилась на «до» и «после». Сейчас Юлии 40 лет, почти 17 из них она боролась с болезнью.

«Все началось, когда я была беременна. На локтях и коленках появились „дежурные“ бляшки. Тогда я еще не осознавала, что это только начало болезни. Псориаз быстро прогрессировал», — рассказала она.

Когда ребенку исполнился год, бляшки покрыли почти все тело девушки. Она оказалась в больнице. Выяснилось, что у нее очень агрессивная форма заболевания.

Как вспоминает Юлия, ей быстро поставили диагноз и начали лечить общепринятыми методами — гормональными мазями, терапией и цитостатиками (препаратами, которые препятствуют росту злокачественных клеток — Прим.ред). Но никакого ощутимого эффекта не последовало.

«Я стала асоциальной поневоле. Избегала всего мира. Это было тяжело не только физически, но и морально. Большинство пациентов с псориазом быстро обрастают комплексами, особенно если заболевание проявляется на открытых участках тела, которые не спрятать под одеждой», — вспоминает Юлия.

Девушка рассказывает, что во время болезни ей было сложно заводить новые знакомства и вести нормальную жизнь. Она отказывалась принимать болезнь, но научилась жить с ней. Выходила гулять с ребенком, когда все другие мамочки уходили на тихий час.

«Бляшки на теле поглощают все мысли и чувства, и каждый человек, который столкнулся с этим заболеванием, справляется с ним по-своему. Многие работают с психологами. Но псориаз влечет за собой не только психологические проблемы. В первую очередь, это тяжелое аутоиммунное заболевание. Представьте, что кожа без конца чешется, ты почесался — у тебя может пойти кровь, прилипает одежда», — рассказывает Юлия.

Девушка обращалась ко всем существующим методам лечения. Не только к врачам из разных уголков России, но и из Израиля, Азии. Она также посещала церкви, обращалась к знахарям и монахам. Но все это не принесло результатов.

На очередном приеме у лечащего врача в 2019 году девушка узнала, что в России зарегистрировали генно-инженерный биологический препарат для терапии псориаза. Юлии предложили попробовать его. На тот момент он прошел все необходимые исследования.

Пациентка согласилась. Выполняла все рекомендации врача и следовала плану лечения. Через несколько месяцев ее кожа полностью очистилась от псориаза.

«Это заболевание куда более сложное и коварное, бляшки на коже — лишь вершина айсберга. В случае если пациент не лечит псориаз, у него может развиваться псориатический артрит — заболевание суставов. Поэтому псориаз необходимо диагностировать и начинать лечить как можно раньше. И делать это нужно не в косметологических кабинетах, а у врачей-дерматологов», — посоветовала она.

Сейчас Юлии 40 лет, и она вернулась к полноценной жизни. Тем, кто столкнулась с псориазом недавно, она рекомендует не опускать руки, а найти грамотного врача и не терять надежду вернуться к жизни с чистой кожей.

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