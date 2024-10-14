Борьба с сухостью кожи и розацеа: лучшие косметологические процедуры на осень

Врач рассказала, как сделать кожу увлажненной, избавиться от морщин и пигментации.

Наиболее распространенные проблемы, на которые жалуются клиентки косметологов с наступлением осенних холодов, это сухость кожи, появление пигментных пятен как последствие воздействия солнца летом и розацеа. Врач-дерматовенеролог Анна Кутина рассказала корреспондентам издания Газета.ру, какие процедуры помогут сделать кожу красивой и здоровой. По словам доктора, одна из самых популярных — биоревитализация.

«Препараты-биоревитализанты в своем составе содержат нативную гиалуроновую кислоту, которую вводят инъекционно в дерму. Гиалуроновая кислота способна притягивать воду и восполнять водные ресурсы кожи. Именно это и нужно нашей коже в отопительный сезон. Возрастных ограничений для процедуры нет, есть только показания», — отметила Кутина.

Врач добавила, что биоревитализацию можно проводить с 25 лет, если кожа требует дополнительного увлажнения. Кроме того, она хорошо сочетается с пилингами и аппаратными методиками, а также применяется на областях шеи, декольте и кистей рук. Результат обычно можно оценить уже после второй процедуры.

Фототерапия — еще одна популярная методика, помогающая при розацеа. Она стимулирует выработку коллагена в коже, осветляет покраснения и выравнивает тон кожи. Продолжительность курса подбирает специалист индивидуально. Стандартно — от двух до четырех процедур с перерывом в три-четыре недели.

«Третий вариант — лазерная шлифовка CO2. В результате микроточечного воздействия высоких температур запускается процесс неоколлагеногенеза и происходит сокращение кожи. Процедура показана при возрастных изменениях, морщинах, пигментных пятнах, коррекции рубцов. После процедуры обязательно нужно использовать средства с фотозащитой, чтобы наоборот не усугубить пигментацию», — добавила Кутина.

Осенью, по словам дерматолога, также актуальны пилинги. Поверхностные кислотные, благодаря которым можно осветлить и выровнять рельеф кожи, и срединные — трихлоруксусный пилинг или пилинг Джесснера, избавляющие от морщин и пигментных пятен. Кроме того, осень — лучшее время для удаления сосудистых звездочек на лице и теле. После процедуры не рекомендуется злоупотреблять баней и сауной и отказаться от солярия

Микроигольчатый RF-лифтинг, методика радиочастотного воздействия микроигл на кожу, тоже хороша осенью. Она запускает регенерацию, процесс выработки собственного коллагена и эластина. Применяется при наличии расширенных пор, морщин, атрофических рубцов и снижении тургора. Ранее 5-tv.ru также рассказывал, как сделать волосы густыми и красивыми.