«Замедляет риски развития»: как лук может защитить от рака

Многие люди не любят этот овощ, потому что он часто вызывает слезы во время приготовления пищи. А зря!

Репчатый лук может защитить от онкологии. К такому выводу пришли южнокорейские ученые. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина рассказала, за счет каких полезных веществ обычный с виду овощ может уберечь человека от смертельного заболевания.

Специалист пояснила, что регулярное употребление лука в пищу значительно снижает вероятность развития злокачественных новообразований. Это становится возможным за счет богатого комплекса антиоксидантов, содержащихся в нем.

«Это, в частности, биофлавоноиды. В луке содержатся различные вещества: и сероорганические компоненты, и апигенин, как в меде. Там есть различные аллицины, как в чесноке», — пояснила Соломатина.

Однако врач объяснила: лук не может помочь побороть уже имеющиеся раковые клетки, он способен замедлить риск развития серьезного заболевания.

«Он способен замедлять риски развития опухоли», — сказала Соломатина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, по чему употребление на завтрак сладких хлопьев, сосисок или сладкого йогурта способно повысить риск развития онкологии у человека в будущем.



