«Замедляет риски развития»: как лук может защитить от рака

Диетолог Соломатина: лук может замедлить риск развития онкологии
Фото, видео: Личный архив Елены Соломатиной; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Многие люди не любят этот овощ, потому что он часто вызывает слезы во время приготовления пищи. А зря!
Репчатый лук может защитить от онкологии. К такому выводу пришли южнокорейские ученые. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина рассказала, за счет каких полезных веществ обычный с виду овощ может уберечь человека от смертельного заболевания.
Специалист пояснила, что регулярное употребление лука в пищу значительно снижает вероятность развития злокачественных новообразований. Это становится возможным за счет богатого комплекса антиоксидантов, содержащихся в нем.
«Это, в частности, биофлавоноиды. В луке содержатся различные вещества: и сероорганические компоненты, и апигенин, как в меде. Там есть различные аллицины, как в чесноке», — пояснила Соломатина.
Однако врач объяснила: лук не может помочь побороть уже имеющиеся раковые клетки, он способен замедлить риск развития серьезного заболевания.
«Он способен замедлять риски развития опухоли», — сказала Соломатина.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, по чему употребление на завтрак сладких хлопьев, сосисок или сладкого йогурта способно повысить риск развития онкологии у человека в будущем.
Читайте также
93%
0.56 105.22
0.41
Нашли ошибку?