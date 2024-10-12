Смертельные завтраки: почему сосиски, йогурт и хлопья могут привести к раку

Действительно ли из-за этих продуктов может развиться злокачественная опухоль?

Оказывается, употребление на завтрак сладких хлопьев, сосисок или сладкого йогурта способно повысить риск развития онкологии у человека в будущем. Об этом предупредила врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина в беседе с 5-tv.ru.

«Это совершенно не случайно», — говорит врач про данный список продуктов.

По словам специалиста, их вред достаточно очевиден. Прежде всего важно учесть, что в таких продуктах содержится много сахара. Сахар сам по себе — это лишний вес, что как раз в итоге может спровоцировать опухоль.

Поэтому различные добавки и усилители тоже приведут к такому итогу, ведь все это разрушает наши клетки и изменяет ДНК.

Чтобы как-то компенсировать вред от таких продуктов, следует добавлять к ним что-то полезное — фрукты, овощи, ягоды.

«Нужно, чтобы обязательно была клетчатка», — говорит Соломатина.

Например, привычную нам яичницу можно съесть вместе с овощами — так гораздо полезнее. Кроме того, следует пополнить свой рацион цельнозерновыми продуктами, говорит специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кому нельзя пить воду с лимоном. Существует ряд заболеваний, при наличии которых этот напиток может только навредить организму.