На двоих: в России и Белоруссии появится общий полис ОСАГО

Эфирная новость 27 0

Общий ОСАГО для РФ и Белоруссии заработает в 2025 году

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кому выгодно его покупать?

В России и Белоруссии появится единый полис ОСАГО. Как пишут «Известия», расширенную страховку автомобилисты смогут купить в следующем году.

Ранее предполагалось, что новый полис автолюбители начнут оформлять уже в этом октябре, но Москве и Минску понадобилось дополнительное время для корректировки внутренних правил.

Новый вид ОСАГО может быть интересен автомобилистам приграничных территорий, а также автоперевозчикам. В Минфине оценили, что таких полисов будет около 15% от всех оформленных договоров автогражданки.

У водителей также останется возможность купить «Синюю карту» для коротких поездок, напомнили в ведомстве.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении прав на 1,5 года за сокрытие госномера авто.

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.23
0.56 105.22
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:18
В России начнет работать Единый реестр воинского учета
10:02
Тыква, свечи и конфеты: топ старинных традиций на Хэллоуин
9:50
«Забирают как собак»: на Украине ужесточили облавы для пополнения рядов ВСУ
9:34
Реорганизация бывшей промзоны Воронцово завершится в 2030 году — Собянин
9:20
На двоих: в России и Белоруссии появится общий полис ОСАГО
9:06
«Мы редко видимся»: Дмитрий Колдун посвятил песню своей самой любимой женщине

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: отопительный сезон напугал цены на газ в Европе
Бляшками покрыло все тело: как псориаз изменил жизнь молодой модели
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака