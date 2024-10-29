На двоих: в России и Белоруссии появится общий полис ОСАГО
Общий ОСАГО для РФ и Белоруссии заработает в 2025 году
Фото, видео: 5-tv.ru
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Кому выгодно его покупать?
В России и Белоруссии появится единый полис ОСАГО. Как пишут «Известия», расширенную страховку автомобилисты смогут купить в следующем году.
Ранее предполагалось, что новый полис автолюбители начнут оформлять уже в этом октябре, но Москве и Минску понадобилось дополнительное время для корректировки внутренних правил.
Новый вид ОСАГО может быть интересен автомобилистам приграничных территорий, а также автоперевозчикам. В Минфине оценили, что таких полисов будет около 15% от всех оформленных договоров автогражданки.
У водителей также останется возможность купить «Синюю карту» для коротких поездок, напомнили в ведомстве.
Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении прав на 1,5 года за сокрытие госномера авто.
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