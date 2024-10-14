Путин подписал закон о лишении прав на 1,5 года за сокрытие госномера авто

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 19 0

Ранее водителям грозил только штраф или потеря возможности управления на несколько месяцев.

Путин подписал закон о лишении прав на 1,5 года за сокрытие госномера авто

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении прав на срок до 1,5 года за сокрытие госномера на автомобиле с помощью спецустройств. Об этом стало известно из текста документа, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

Согласно новому закону, теперь автомобилисту может грозить лишение прав от года до полутора лет за использование устройств для скрытия госномера. Подобное наказание предусмотрено и при повторном нарушении закона при вождении как без номера, так и с применением скрывающих материалов.

Документ по ужесточению наказания для автомобилистов внесли в Госдуму в мае 2024 года. До этого автомобилисту при езде с нечитаемыми номерами грозил административный штраф в размере пяти тысяч рублей. Другая мера наказания — лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России хотят ужесточить и ответственность за езду без ОСАГО.

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